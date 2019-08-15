الامارات | استخراج دبوس من صدر طفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج دبوس من صدر طفلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أطباء الجهاز التنفسي في مستشفى العين، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، في استخراج دبوس ابتلعته طفلة، واستقر في منطقة خطيرة بمحاذاة القلب.

وقال مدير قسم الجهاز التنفسي، الدكتور صابر المشعل، إن الفريق الطبي تمكن من استخراج الدبوس، الذي يبلغ طوله نحو 2.5 سنتيمتر، من رئة الطفلة (من جنسية عربية - 13 عاماً)، بعدما استقر أسفل الرئة اليسرى بمحاذاة القلب.

وأضاف أن الطفلة ابتلعت الدبوس عندما وضعته في فمها بينما كانت ترتدي حجابها، وعندما بدأت الكلام انزلق الدبوس ليدخل إلى الرئة اليسرى.

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وأوضح أنه عقب إجراء سلسلة متكاملة من الاختبارات الطبية، والصور والتحاليل، تبين ارتكاز الدبوس أسفل الشعيبات الدقيقة، وما زاد الأمر صعوبة وجوده داخل جدار الشعيبات الهوائية في مكان ضيق جداً، بجانب عضلة القلب، ما تطلب تدخل أطباء الصدرية.

وأشار المشعل إلى أن تضافر جهود الفريق الطبي مكّن أطباء الصدرية من الدخول بالمنظار الدقيق وإخراج الدبوس من جدار الرئة، متجنباً حدوث أي نزيف، بمساعدة أدوية موضعية داخل الرئتين، ومن ثم سحب الدبوس من الرئتين.

ولفت إلى أن الطفلة المصابة تمكنت من مغادرة المستشفى خلال اليوم نفسه، بعدما تأكد الفريق الطبي من صحتها وسلامتها، مطالباً الأهل بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتنبيه أطفالهم بعدم وضع الدبوس في الفم أثناء ارتداء الحجاب، حيث تكررت هذه الحالة مع طفلة أخرى في فترة قصيرة.