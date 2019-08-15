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الامارات | 1466 أضحية في عجمان

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عجمان - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المقصب المركزي في بلدية عجمان استقبال 1466 أضحية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، المهندس عبدالله التميمي، أن الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة، المتوافرة في المقصب، سرعت عمليات الذبح، ووفرت كثيراً من الوقت.

وبين التميمي عدم تسجيل حالات ذبح خارج المقصب في الأماكن العامة والشوارع الرئيسة والفرعية، ما يعكس الوعي بين السكان، ويبرهن على الثقة بالخدمات التي يقدمها المقصب، متبعاً أعلى معايير الصحة والسلامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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