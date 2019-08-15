الامارات | 1466 أضحية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 1466 أضحية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المقصب المركزي في بلدية عجمان استقبال 1466 أضحية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، المهندس عبدالله التميمي، أن الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة، المتوافرة في المقصب، سرعت عمليات الذبح، ووفرت كثيراً من الوقت.

وبين التميمي عدم تسجيل حالات ذبح خارج المقصب في الأماكن العامة والشوارع الرئيسة والفرعية، ما يعكس الوعي بين السكان، ويبرهن على الثقة بالخدمات التي يقدمها المقصب، متبعاً أعلى معايير الصحة والسلامة.