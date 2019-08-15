الامارات | آسيوي يصوّر جريمته فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يصوّر جريمته فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية شاب آسيوي متهم بضرب شخص، وتصوير الجريمة بهاتف نقال بمساعدة أصدقائه، للتظاهر بقوته أمام الآخرين.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أنه كان يمشي في الشارع وفوجئ بحضور المتهم برفقة أصدقائه واعتدوا عليه بالضرب، ولم يستطع مقاومتهم وسقط على الأرض، مشيراً إلى أنه اكتشف بعد الحادث أن هناك شخصاً صوّر الواقعة بالتعاون مع المتهم وأصدقائه، لاستعرض قوتهم أمام الآخرين.

Advertisements

وتابع أنه استطاع الحصول على فيديو يبيّن اعتداء المتهم وأصدقائه عليه، حيث يوضح الفيديو أن هناك شخصاً برفقتهم كان يصور الواقعة لاستعراض قوتهم أمام الآخرين، لافتاً إلى أنه ذهب إلى المستشفى وأبلغ الشرطة عن الواقعة، وبدورها تمكنت من ضبط المتورطين، وأرفق مستندات وحافظة فيها الفيديو وما يثبت اعتداء المتهم وتصويره له بمساعدة أشخاص آخرين للنيابة العامة والشرطة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إن المجني عليه هو من ضربه أولاً، وبعدها حصل اشتباك بينهما وتبادلا الاعتداء.

وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 20 من أغسطس الجاري، لتقديم الدفاع واستدعاء الشهود.