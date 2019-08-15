الامارات | محمد بن راشد يبحث مع محمد بن زايد اهتمامات المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يبحث مع محمد بن زايد اهتمامات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استراحة المرموم بدبي، حيث تبادل سموهما الحديث حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في جميع مناطق الدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له نشرها أمس، على صفحته في «تويتر»، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعن اعتزازه بمتانة الأخوة التي تربط بين سموهما. وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة، معلقاً على صورة تجمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «مع أخي محمد بن زايد فخر الوطن.. والوطن الذي يجمعنا».

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضره وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.