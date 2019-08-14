محمد بن راشد لمحمد بن زايد: فخر الوطن شرّف وسلّم وحيّا.. زيارته فيها للأمجاد ميلاد

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أبيات شعر، نشرها على حسابه على "إنستاجرام".

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأبيات الشعرية الجديدة، مصحوبة بصورة تجمع سموهما.

وهذا نصها:

فخر الوطن شرّف وسلّم وحيّا.. زيارته فيها للأمجاد ميلاد

لشوفته دايم بشوق إنتريّا.. لنا الوطن يجمع ونفرح بالأعياد