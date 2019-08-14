حجاج الإمارات يكملون مناسك الحج مع نهاية ثالث أيام التشريق

أكمل حجاج دولة الإمارات أداء مناسك الحج مع نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق، وبدأت عودة طلائع الحجاج إلى الوطن ابتداء من أمس للتمعجلين منهم وتستمر حتى الأيام المقبلة.

وأكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن "حجاج دولة الإمارات بخير وصحة بعد أداء ضيوف الرحمن للمناسك، بينما يتواصل عمل مختلف اللجان حتى مغادرة كافة حجاج الدولة للأراضي المقدسة، بهدف الوقوف على أدق التفاصيل وتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجونها حتى عودتهم إلى أرض الوطن".

وأشاد الكعبي بدور القيادة الرشيدة ومتابعتها المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحرصها على توفير كافة الخدمات التي ساهمت في أداء الحجاج لكافة المناسك بيسر وسهولة.

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وأعرب الكعبي عن خالص تهانيه للقيادة في المملكة العربية السعودية على النجاح المبهر في استقبال ملايين الحجاج هذا العام عبر توفير أرقى المرافق والمنشآت، وتجهيز كافة المستلزمات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديم سبل الرعاية المتواصلة للحجاج من مختلف دول العالم.