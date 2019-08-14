"خليفة سات" يلتقط صورة من الفضاء للحرم المكي

التقط القمر الاصطناعي "خليفة سات"، أحد مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء، ظهيرة أول أيام عيد الأضحى صورة من الفضاء واضحة وعالية الدقة للحرم المكي الشريف، وذلك خلال موسم الحج لعام 1440 هجري الموافق 2019 ميلادي.

ويمتلك القمر الاصطناعي "خليفة سات" خمس براءات اختراع وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100 في المائة.

ويعد أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته على مستوى العالم وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

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وتستخدم الصور، التي يلتقطها "خليفة سات"، في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني. كما يساهم القمر الاصطناعي في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.