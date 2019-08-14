مطارات أبوظبي تستكمل استعداداتها لاستقبال الحجاج العائدين

أعلنت مطارات أبوظبي عن استكمال استعداداتها اللازمة لاستقبال وفود الحجاج العائدين من مناسك فريضة الحج من مكّة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ وفود الحجاج بالعودة عبر مطار أبوظبي الدولي من المملكة العربية السعودية بدءاً من غد لتتواصل الرحلات إلى 17 أغسطس الجاري.
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ومن المتوقع أن يستقبل المطار أكثر من 2,750 من الحجاج، بالإضافة إلى 25 ألفا تقريباً من الحجاج المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي في طريق عودتهم من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعند وصول الحجاج العائدين إلى أبوظبي، سيكون موظفو مطارات أبوظبي في استقبالهم بالورود والتمور والقهوة العربية.
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