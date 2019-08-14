الامارات | السيطرة على حريق كرفانات لسكن العمال بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق كرفانات لسكن العمال بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق نشب في عدد كبير من الكرفانات المخصصة لسكن العمال في إحدى المناطق الصناعية دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأكدت إدارة الدفاع المدني في الشارقة أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني الساعة 2:28 بوقوع حادث حريق في عدد من كرفانات سكن عمال واقعة بالصناعية الثالثة في الحليو وتم السيطرة على الحادث وجاري عمليات التبريد.

وأشارت إلى أن عدد الكرفانات كبيرة ولكن تم السيطرة على الحريق بوقت قياسي دون وقوع أي إصابات، وجاري التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة سبب الحريق وتقدير كمية الخسائر.