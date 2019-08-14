الامارات | محمد بن راشد يلتقى أخاه محمد بن زايد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تبادل سموهما الحديث حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى جميع مناطق الدولة . حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. كما حضره وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي ومديرعام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي خليفة سعيد سليمان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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