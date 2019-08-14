جنوب إفريقيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول لأراضيها اعتباراً من الغد

أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة على أن يدخل قرار الإعفاء - الذي جاء بقرار من حكومة جمهورية جنوب إفريقيا - حيز النفاذ اعتباراً من يوم غد الخميس حيث أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية جنوب إفريقيا من دون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وقد أصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم.

وأشاد سعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإعلان جنوب إفريقيا إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول إليها، مؤكداً علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد سعادة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مبادرة حكومة جنوب إفريقيا بإعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرات السفر المسبقة تعتبر إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف سعادته أن قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول المسبقة يعكس متانة العلاقات بين البلدين، علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

Advertisements

وأوضح المزروعي أن هذا الإعفاء يندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الرامية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني دولة الإمارات لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيد للعلاقات الثنائية مع تلك الدول من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً... الإمارات والبيرو إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول المسبقة

وأشار المزروعي إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة التي تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين. ولفت وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية جنوب إفريقيا يعكس مكانة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة، كما يعكس حرص حكومة جنوب إفريقيا الصديقة على توثيق العلاقات مع دولة الإمارات وتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات.