كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يجب أن تحذر من أفخاخ الضرائب عند بيع ممتلكاتك في بريطانيا؟

يمتلك الكثير من الأفراد والشركات في الإمارات ممتلكات في المملكة المتحدة، وسيحتفظ بعض السكان البريطانيين بمنازلهم عندما ينتقلون إلى الإمارات، أو العقارات التي استأجروها في بعض الأحيان، والبعض الآخر قد اشترى العقارات السكنية أو التجارية في المملكة المتحدة كاستثمار.

وعلى الرغم من الظروف الجوية غير المتوقعة والسياسة الفوضوية، كانت هناك أسباب مالية قوية للحصول على العقارات في المملكة المتحدة على مر السنين، حيث تم تقدير الممتلكات السكنية في المملكة المتحدة عمومًا بشكل كبير في الغالب، على مدار العقود الثلاثة الماضية أو نحو ذلك.

والمملكة المتحدة تختلف عن المعايير الدولية من خلال عدم فرض ضريبة على غير المقيمين على أرباحهم الرأسمالية عندما البيع (رغم أنها لا تزال تفرض ضريبة “مؤقتة” على غير المقيمين).

وللأسف، فإن الأوقات الجيدة قد انتهت بالنسبة لغير المقيمين في المملكة المتحدة الذين يملكون أصولاً في المملكة المتحدة، في أعقاب عدد من التغييرات في التشريعات الضريبية على مدى السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال، كان من المعتاد أنه إذا غادر الزوج والزوجة المملكة المتحدة في عام 1993 ولا يزالان يمتلكان منزلاً ثانياً فيها كلفهما 500000 جنيه إسترليني (2.2 مليون درهم) في عام 1992، وتم بيعه بمبلغ 3 ملايين جنيه استرليني في مارس 2015، لن يتم تكليفهما بضريبة على البيع.

وإذا اشترى مستثمر تجاري من الإمارات ناطحة سحاب في مدينة لندن كاستثمار في عام 2010 مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، وباعها في عام 2015 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، لن يدفع المستثمر عمومًا ضريبة على ربح قدره 100 مليون جنيه إسترليني.

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هذا بالمقارنة مع الأفراد والشركات المقيمين في المملكة المتحدة والذين يحتمل أن يخضعوا لضريبة تصل إلى 28 في المائة (في حالة الأفراد) وحوالي 19 في المائة (للشركات) عند البيع، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ومنذ عام 2015، يخضع الأفراد من خارج المملكة المتحدة من حيث المبدأ لضريبة الأرباح الرأسمالية عند بيع العقارات السكنية في المملكة المتحدة. وفي أبريل من هذا العام، تم توسيع نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية في المملكة المتحدة ليشمل التصرف في العقارات التجارية والسكنية.

ويجب إبلاغ البائع عن كل عملية بيع إلى دائرة الإيرادات والجمارك (HMRC)، ويجب دفع الضريبة في غضون 30 يومًا من البيع. وتتمتع سلطات الإيرادات في جميع أنحاء العالم بسلطات قوية متزايدة لجمع المعلومات وإنفاذها، بما في ذلك ضد الأصول الأخرى في المملكة المتحدة والأصول المحتملة في ولايات قضائية أخرى.

الأرباح تخضع للضريبة فقط من تاريخ تغيير القانون ذي الصلة. لذلك إذا قام الزوجان اللذان اشتريا المنزل في عام 1992 مقابل 500.000 جنيه إسترليني ببيعه بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2018، فسيكونون مسؤولين عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولكن فقط بمليون جنيه إسترليني، حيث يمثل ذلك الفرق بين قيمته البالغة 3 ملايين جنيه إسترليني في عام 2015 وسعر البيع في عام 2018.

ومع ذلك، إذا كان الزوجان قد عادا إلى المملكة المتحدة في عام 2017، فسيكونان مسؤولين عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على المكسب الكامل البالغ 3.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، عمومًا بنسبة 28 في المائة – ما يقرب من مليون جنيه استرليني من الضرائب.

لهذا السبب، من المفيد للمقيمين على المدى الطويل في دولة الإمارات أخذ المشورة الضريبية بشأن العقارات في المملكة المتحدة.