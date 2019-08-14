كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يتفاءل المستثمرون باقتصاد الإمارات أكثر من الأسواق الأخرى في العالم؟

أظهر استطلاع للرأي أن رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات أكثر تفاؤلاً بشأن حالة اقتصاد البلاد من نظرائهم في جميع أنحاء العالم حول اقتصاداتهم المحلية.

وفي الإمارات، يتخذ 84 في المائة من الأفراد ذوي الثروات العالية وأصحاب الأعمال موقفًا متفائلًا بشأن حالة اقتصاد البلاد، دون تغيير تقريبًا مقارنة بنتائج الربع الأخير، وفقًا للمسح الفصلي الجديد الذي أجرته UBS Global Wealth Management.

وأظهرت الدراسة التي شملت 3.899 من المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار على الأقل أن 81 في المائة من المستثمرين الإماراتيين متفائلون بشأن أسواق البورصة.

وبالمقارنة، عبر المستثمرون على مستوى العالم عن مستويات أقل بكثير من التفاؤل بشأن اقتصاداتهم المحلية وأسواق البورصة. وكان 59 في المائة منهم متفائلين بشأن الاقتصاد المحلي في الربع الأخير، و 55 في المائة عبروا عن وجهات نظر متصاعدة بشأن الأسهم المحلية، بحسب خليج تايمز.

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وأشار تقرير حديث صادر عن EY إلى أن الإمارات سجلت أعلى استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ عدد الصفقات 20 صفقة بقيمة 14.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، مما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

وكان قطاع النفط والغاز هو القطاع المستهدف الأعلى للنشاط الداخلي، حيث بلغ 10.8 مليار دولار، مع أربعة من أصل ستة صفقات واردة في القطاع كانت في الإمارات، بما في ذلك ثلاث صفقات ضخمة، تنطوي على بيع حصة Adnoc في أعمال تكرير النفط وخطوط الأنابيب، وفقا لشركة EY.

وقال سيدريك ليزين، رئيس UBS Wealth Management Dubai، إن المسح يظهر بوضوح أن المستثمرين في الإمارات هم من بين أكثر الدول تفاؤلاً في العالم عندما يتعلق الأمر باقتصادهم المحلي. ومع ذلك، نعتقد أنه من المهم الآن ترجمة هذا التفاؤل إلى مشاركة فعلية في السوق”.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 3800 من المستثمرين الأثرياء ورجال الأعمال في 17 دولة، أن المستثمرين الإماراتيين يصنفون الأمن السيبراني كأحد أهم أولوياتهم، ويرى 48 في المائة أنه مصدر قلق كبير.