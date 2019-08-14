كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستؤثر الوحدات السكنية الجديدة على الأسعار في دبي؟

أفاد تقرير صادر عن بوابة العقارات Property Finer يوم الثلاثاء أن عددًا قياسيًا من الوحدات السكنية التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في النصف الثاني من العام سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات في دبي.

تم الانتهاء من 20978 وحدة سكنية في النصف الأول من عام 2019 بما في ذلك 14999 شقة و 1084 شقة مخدومة و 4.895 فيلا ومنزل، وفقًا لتقديرات Property Finder.

ومن المقرر أن يتم تسليم 38.426 وحدة سكنية إضافية في 152 مشروعًا على الأقل تم الانتهاء منها بنسبة 85 في المائة في يوليو، بحلول نهاية العام.

وقالت لينيت آباد، مديرة البيانات والأبحاث في Property Finder: “مع وجود عدد قياسي من الوحدات المتوقعة للنصف الثاني من العام، يمكننا أن نتوقع انخفاض الأسعار أكثر مع استمرار السوق في استيعاب هذه الوحدات”.

وأضافت: “إن زيادة المعروض السكني يبشر بالخير بالنسبة للمقيمين حيث سيظل لديهم متسع أكبر للتفاوض على الأسعار في سوق الإيجار. وبالنسبة لسوق المبيعات، فإن تدفق العرض الجديد، دون أن يتفوق عليه الطلب، سيستمر في جعل المدينة أكثر تكلفة بالنسبة للسكان والمستثمرين على حد سواء”.

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وتشمل عمليات التسليم البارزة هذا العام حتى الآن برج DT1 في وسط مدينة دبي مع 130 شقة، ومجمع الصرافة من ميراس في الصفوح مع 44 فيلا، ومجمع سدرة (512 فيلا) ومجتمعات مابل 1 ومابلي II الفرعية في دبي هيلز استيت (1312 فيلا).

وتشمل المشاريع الجديدة التي تم تحديدها خلال الفترة المتبقية من العام، المرحلة الأولى من فلل أرابيلا، وسيفن هيفن في البراري، وشقق أكاسيا في بارك هايتس داخل دبي هيلز استيت، و 458 منزلاً في شقق سيرينا وجينا في تاون سكوير.

ومن المقرر الانتهاء من هذا العام في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع عزيزي فيكتوريا مع إجمالي 2.550 شقة، وبرج ويند 1 و 2 في أبراج بحيرات جميرا مع 620 شقة وثلاثة أبراج تسع 1427 شقة في مدينة الحبتور، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويأتي أحدث مسح في الوقت الذي تستمر فيه الإيجارات وأسعار البيع في الانخفاض في دبي. وانخفض متوسط ​​أسعار الشقق في الإمارة 15.1 في المائة في الربع الثاني من العام، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2018 مع انخفاض أسعار المنازل والمنازل في المدينة بنسبة 14.7 في المائة خلال الفترة نفسها، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية كافينديش ماكسويل.