الامارات | 20 ألف مكالمة طارئة استقبلتها شرطة الشارقة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مكالمة طارئة استقبلتها شرطة الشارقة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس قسم العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة المقدم محمد رحمه الغزال أن غرفة العمليات المركزية تلقت "20" ألفاً و743 مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، من خلال الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت “2644” مكالمة غير طارئة على الرقم 901، احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة.
وأوضح المقدم الغزال، أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، حيث صنفت البلاغات إلى جنائية، ومرورية، وطارئة، والتعامل معها بتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص، مؤكداً حرص جميع العاملين في غرفة العمليات على تقديم أفضل الخدمات لتعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
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