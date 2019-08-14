الامارات | إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوساً استقر بالقرب من القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوساً استقر بالقرب من القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أطباء الجهاز التنفسي في مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في انقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوساً واستقر في منطقة خطيرة في محاذاة القلب.

وقال مدير قسم الجهاز التنفسي في مستشفى العين، الدكتور صابر المشعل، أن الفريق الطبي في القسم تمكن بحمد الله من استخراج الدبوس الذي يبلغ طوله نحو 2.5 سنتيمتراً، من رئة طفلة عربية تبلغ من العمر 13 عاماً، استقر أسفل الرئة اليسرى بمحاذاة القلب.

وأضاف "الطفلة ابتلعت الدبوس عندما وضعته في فمها بينما كانت ترتدي حجابها، وعندما بدأت بالكلام انزلق الدبوس ليدخل إلى الرئة اليسرى.

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وأوضح أنه عقب إجراء سلسله متكاملة من الاختبارات الطبية، والصور والتحاليل تبين ارتكاز الدبوس أسفل العشيبات الدقيقة، ومما زاد الأمر صعوبة هو وجود الدبوس داخل جدار العشيبات الهوائية في مكان ضيق جداً بجانب عضلة القلب، مما تطلب تدخل أطباء الصدرية.

وأشار المشعل، إلى تضافر الجهود المشتركة للفريق الطبي في مستشفى العين مكن أطباء الصدرية بالدخول بالمنظار الدقيق وإخراج الدبوس من جدار الرئة متجنبا حدوث أي نزيف بمساعدة أدويه موضعيه داخل الرئتين، ومن ثم تم سحب الدبوس من الرئتين بنجاح.

ولفت إلى أن الطفلة المصابة تمكنت من مغادرة المستشفى في نفس اليوم بعد تأكد الفريق الطبي من صحتها وسلامتها، مطالباً الأهل بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتنبيه أطفالهم لعدم وضع الدبوس في الفم أثناء ارتداء الحجاب، حيث تكررت هذه الحالة مع طفلة أخرى في فترة قصيرة.

ويقدم قسم الجهاز التنفسي العديد من الخدمات مثل علاج كافة المشكلات الصدرية والربو والحساسية، وانسداد التنفس أثناء النوم والتهاب القصبات المزمن وتمدد القصبات الهوائية وتليف الرئة والتهاب واستسقاء الغشاء البلوري وتنظير القصبات الهوائية وأخذ عينات للتشخيص والتهابات الشعب الهوائية والالتهابات الحادة في الرئتين.