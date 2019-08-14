كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول مقهى مستوحى من الذكاء الاصطناعي قريباً في دبي

من خلال قيادتها واستراتيجيتها لتكون رائدة في استخدام التكنولوجيا، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث استعدادها لتكون الدولة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي.

بدأت البلاد في اعتناق التكنولوجيا المتقدمة والغرض منها هو استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة من أجل رفع مستوى معيشة السكان وجعلهم أسعد.

وفي هذا الصدد، ستشهد دبي قريباً افتتاح أول مقهى تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في الإمارة والعالم. ويقع المقهى الفريد من نوعه في دبي فستيفال سيتي ، وسيتم افتتاحه في وقت لاحق من شهر أغسطس.

تتوافق تجربة المقهى الفريدة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتطلعاته لجعل دولة الإمارات مركزاً للذكاء الاصطناعي في العالم من خلال خطة محددة بعنوان “الذكرى المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2071” .

وسيكون Robocafé المقهى الأول من نوعه ويمكن للروبوتات في المقهى أن تفعل كل شيء – سوف تقدم الأطعمة والمشروبات وتتلقى الطلبات. ستتبع هذه الروبوتات مسارات ثابتة لتقديم طلبات الطعام والشراب للعملاء مع القيام أيضًا بالعروض الموسيقية الخفيفة والمخصصة.

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وسيتم تجهيز المقهى بثلاثة روبوتات في المراحل الأولية تهدف إلى المساعدة في تعريف الجمهور بالثورة التكنولوجية في الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأخبرت ياسمين العنزي، مديرة سعادة العملاء في الشركة التي تقف خلف مشروع Robocafe صحيفة غلف توداي “يسعدنا أن نعلن عن افتتاح أول مقهى تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في دبي والعالم”.

وأضافت “سيكون المقهى بأكمله مستقل تمامًا. يمكن للعملاء تقديم طلباتهم من خلال جهاز لوحي عند المدخل، وترك الأمر لأذرع الروبوت لتقديم المشروب الخاص بهم. بالإضافة إلى تقديم القهوة، يتم تعليم الروبوتات أداء عروض موسيقية وخفيفة أيضًا. ”

كما أشارت إلى أن هذا ليس مشهدًا من الخيال العلمي، بل إنه إضافة جديدة إلى أماكن الاستراحة في دبي لكل من يهتمون بالمهارات العالية التقنية والذين يبحثون عن ذوق افتراضي للمستقبل.