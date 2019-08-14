الامارات | تخفيف الحكم في قضية الاعتداء المتبادل مع الفنانة «زينة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف الحكم في قضية الاعتداء المتبادل مع الفنانة «زينة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الاستئناف في دبي بتخفيف حكم بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية، وسام رضا إسماعيل، الشهيرة بـ«زينة» وشقيقتها، وأسرة أميركية مكونة من أب (محامٍ) وأمّ، لتكون 5000 درهم فقط بدلاً من 10 آلاف درهم.

وكانت محكمة الجنح أسدلت الستار بعد جلسات عدة، وقضت بإدانة طرفي الاعتداء وهما الفنانة وشقيقتها، وأسرة أميركية من أصول مصرية، بعد تورطهم في اعتداء متبادل بمطعم فندق شهير في دبي، وقضت بغرامة 10 آلاف درهم، بحق جميع الأطراف، وأحالت الدعويين المدنيتين الملحقتين بها إلى المحكمة المدنية المختصة، واستأنف المحامي الأميركي ضد الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الغرامة المقررة عليه.

واستمعت هيئة محكمة الجنح في الجلسة الأخيرة قبل إصدار حكمها إلى أقوال شاهد إثبات تصادف وجوده في المطعم حين حدثت الواقعة، وقال الشاهد إنه سمع المتهمة الثالثة في القضية (زينة) تصرخ وتسبّ طفلة صغيرة، وتضربها على يدها، وكرد فعل لما حدث هرع والدها ووالدتها إليها وتحدثا مع الممثلة، مستفسرين عن سبب اعتدائها على ابنتهما (12 عاماً)، فاندفعت شقيقة زينة إلى الأم ودفعتها ثم عضتها، فحاول الأب تخليصها، إلا أن الممثلة ضربته على يده، لافتاً إلى أن الأب (المتهم الأول) والأم (المتهمة الثانية) لم يفعلا شيئاً، وأنه نال نصيباً من الاعتداء حين حاول فض الشجار.

Advertisements

وكان رئيس هيئة محكمة الجنح في دبي، سأل وكيلي الدفاع عن طرفي القضية ما إذا كان هناك نية أو محاولات للصلح بين الطرفين، لكن أجابا بالنفي، مؤكدين استمرارهما في عملية التقاضي.

يذكر أن الواقعة حدثت يوم 29 من يونيو الماضي، حين كانت الممثلة المصرية تجلس مع شقيقتها وطفلي الأولى وصديقتها بأحد المطاعم في فندق شهير بدبي، وتوترت الأجواء فجأة حين اعتقدت - بحسب أقوالها - أن ابنة المتهمين الآخرين طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً تقوم بتصويرها، فهاجمت الطفلة وسبتها باللغة العربية قائلة «يا حيوانة»، لكن لم ترد الفتاة التي كانت تصور شقيقها، لأنها لا تجيد اللغة العربية على حد قول والدها.

• هيئة المحكمة استمعت لأقوال شاهد إثبات، تصادف وجوده في المطعم حين حدثت الواقعة.