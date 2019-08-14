الامارات | خليجية تتهم زوجها بتحطيم هاتفها الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تتهم زوجها بتحطيم هاتفها الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في الفجيرة قضية رجل متهم بتحطيم الهاتف الذكي الخاص بزوجته، ما تسبب في عدم استطاعتها استخدامه بعد ذلك. واعترف المتهم أمام الهيئة القضائية بأنه كان في لحظة غضب وحطم هاتف زوجته، متابعاً أن لديه فواتير تثبت أنه هو من اشترى الهاتف لها في مناسبة خاصة، وأن الهاتف تعود ملكيته له، ولا يحق للمجني عليها أن ترفع قضية عليه.

وعرض المتهم أوراقاً تثبت شراءه الهاتف من إحدى شركات الاتصالات المعروفة في الدولة بنظام الأقساط، وأنه لايزال يدفع ثمنه بشكل شهري، على الرغم من تحطيمه، مضيفاً «زوجتي لاتزال على ذمتي، ولا أجد أن هناك مبرراً لرفعها قضية لأمر تافه، فأنا لم أضربها أو اعتدِ عليها، إنما تمالكت أعصابي عند الغضب، وحفظت كرامتها، ما جعلني أحطم الهاتف، فهل هذا جزائي؟».

وأجّلت الهيئة القضائية الحكم في القضية لمنح الزوجين فرصة للصلح والتنازل عن القضية.