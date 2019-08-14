الامارات | 7 مجالات علمية لمِنَح الباحثين اليافعين في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مجالات علمية لمِنَح الباحثين اليافعين في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة التعليم والمعرفة، الأحد المقبل، موعداً لتقديم المقترحات البحثية لبرنامج منح أبوظبي للباحثين اليافعين، والخاص بتمويل المقترحات البحثية المتميزة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، والتي تشمل سبعة مجالات تتضمن: الصناعات الفضائية، والطاقة، والبيئة، والصحة والغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، إضافة إلى التعليم والعلوم الاجتماعية، مشيرة إلى أن 30 سبتمبر آخر موعد لتسليم المقترحات البحثية.

وبرنامج مِنَح أبوظبي للباحثين اليافعين، ممن أنهوا درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال السنوات الست الماضية، هو برنامج لتمويل المقترحات البحثية المتميزة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بصورة تنافسية. ويهدف البرنامج إلى إحداث تطور ملموس في المجالات العلمية والتكنولوجية بالإمارة، إضافة إلى إقامة شراكات محلية وعالمية تربط الباحثين في أبوظبي بنظرائهم من الباحثين في القطاعات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، حيث يتطلب من الباحثين توضيح النتائج المتوقّعة للبحث المراد إجراؤه، ومقدار التأثير المتوقع لمخرجات المقترح البحثي، إضافة إلى كيفية تحقيق تلك النتائج.

وأوضحت الدائرة، على صفحة التعريف بالبرنامج في موقعها، أن الحد الأقصى لمدة المنحة البحثية ثلاث سنوات وتبلغ قيمة الحد الأقصى للمنحة مليون درهم بالنسبة لجميع القطاعات البحثية، عدا قطاع التعليم والعلوم الاجتماعية، فتبلغ قيمة المنحة 300 ألف درهم كحد أقصى، مشيرة إلى أن قيمة المنح المقدّمة تعتمد على جدوى ميزانية المشروع البحثي المقترح، وتوافر مصادر التمويل، وعدد المقترحات البحثية المقدّمة وطبيعة المشروع ونسبة إسهام قطاعات الصناعة ومؤسسات التعليم العالي المستضيفة بكلفة المشروع.

وأكدت الدائرة أن جميع المقترحات البحثية تخضع للمراجعة الإدارية، إضافة إلى المراجعة المتخصصة من قبل الباحثين، حيث تعتمد المراجعات على سبعة معايير تشمل مدى حداثة المشروع وجدواه، والتأثير المتوقع لمخرجات المقترح وكيفية تحقيق هذا التأثير، وارتباط المقترح البحثي بالأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، فيما تتضمن المعايير الأربعة المتبقية المؤهلات والمسار البحثي للباحث الرئيس، ولكل باحث مساعد أو شريك في المقترح، ومدى تبنّي مؤسسة التعليم العالي للمقترح وتوفيرها للدعم اللازم والبنى التحتية، إضافة إلى مدى إسهام المقترح البحثي في تطوير وتدريب الكوادر البشرية.

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وأشارت إلى أنه يجب على مقدم البحث توضيح طبيعة ودور مشاركة الطالب أو الموظف، الذي سيتم تسديد مستحقاته من ميزانية المنحة، كما يجب توضيح الفترة الزمنية للمشاركة لكل مشارك على حدة، كما يمكن لمقدم البحث طلب الأجهزة والمعدات الضرورية لإنجاز المشروع، التي لا تزيد كلفتها على 100 ألف درهم، فيما يتم إدراج الأجهزة والمعدات التي تقل قيمتها عن 20 ألف درهم ضمن بند المواد المستهلكة، كما يجب تضمين مصدر وطبيعة وإسهام المؤسسة المستضيفة أو قطاع الصناعة المشارك بكلفة المقترح البحثي المقدم، ولا تحتسب هذه النسبة ضمن الميزانية المطلوبة.

3 شروط لطلب المنحة

حددت دائرة التعليم والمعرفة ثلاثة شروط، يجب توافرها في مقدّم طلب الحصول على المنحة البحثية، أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بنظام الدوام الكامل في مؤسسات التعليم العالي ضمن إمارة أبوظبي، ممن أنهوا درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال السنوات الست الماضية، ويفضّل على مقدم البحث اختيار أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لهم خبرة في أعمال البحث العلمي كباحث مساعد، ولا يجوز لمقدم الطلب تقديم أكثر من مقترح بحثي، إلا أنه باستطاعته المشاركة كباحث مساعد أو شريك في مشروعات بحثية متنافسة أخرى، والأولوية في اختيار المقترحات البحثية للمواطنين.

والشرط الثاني أجاز لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، ممن حصلوا على تمويل بحثي سابقاً، التقدم للتنافس ضمن هذه الدورة، على ألا يكون المقترح البحثي المتنافس فيه ضمن هذه الدورة عبارة عن استمرارية للبحث السابق، فيما أكد الشرط الثالث عدم أحقية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الراغبين في التنافس ضمن منح أبوظبي للباحثين اليافعين كباحثين رئيسين، التنافس ضمن منح أبوظبي للتميز البحثي كباحثين رئيسين في الوقت ذاته.

• 7 معايير لمراجعة وتقييم المقترحات البحثية.