الاستجابة للطوارئ في ورشة لشرطة رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

حضر العميد الدكتور عبدالله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، ورشة العمل التي عقدها الفريق الدائم لمؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك لنشر ثقافة سرعة الاستجابة للمعنيين على مستوى القيادة.

واستعرض العميد الدكتور الحميدي أهمية سرعة الاستجابة، وضرورة تقليل الزمن في ظل المسرعات الحكومية، والتي تم اختيار منطقة الجزيرة الحمراء لتطبيقها عليها، والمستهدفات المطلوب تحقيقها في هذا العام والأعوام القادمة.

كما أشار إلى ضرورة التنبيه على جميع المعنيين بسرعة تحويل البلاغ، وأخذ أقصر الطرق للوصول لموقع الحدث وإغلاق البلاغ في حينه، وأكد أهمية وضع خطة لنشر وتوزيع الدوريات من مناطق النقاط الساخنة للبلاغات المهمة، وذلك لتقليل عدد البلاغات وزمن الاستجابة.

كما استعرض المستشار سيف أحمد الشفيري، خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي، رحلة البلاغ ابتداءً من مستقبل البلاغ، وحتى وصول المستجيب الأول، بالإضافة إلى إعادة هندسة العملية الإدارية بين غرفة العمليات ودوريات المستجيب الأول العاملين في الميدان (مرورية – أمنية – جنائية)، وأكد ضرورة نشر ثقافة سرعة الاستجابة للفئة التنفيذية، وتحفيز المتميزين منهم، وذلك في إطار التكامل مع استراتيجية وسياسة مجلس الوزراء الرامية للتميز في المجالات كافة، وانطلاقاً من أهداف وزارة الداخلية التي أولت اهتماماً خاصاً بالأمن والأمان، من خلال تقليل معدل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ، ونشر التوعية الأمنية‏ لتحقيق الريادة محلياً وإقليمياً ،وصولاً إلى الغايات والأهداف المرجوة.