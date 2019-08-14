شرطة دبي تنظم لقاءً شبابياً

دبي (وام)

نظمت شرطة دبي لقاء شبابياً، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، وذلك في مقر قسم الحرف بإدارة السجن المركزي بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، والعقيد أحمد زعل، مدير المكتب التنظيمي، والمهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، ونائبها في المجلس الملازم أول مهندس خليفة الروم، وأعضاء المجلس وعدد من الضباط والأفراد.

وناقش اللقاء الذي حمل شعار «روح المبادرة»، ضرورة تحلي الشباب بروح المبادرة لتطوير العمل، ودورهم في صنع القرار المؤسسي، واتسامهم بالمهارات المطلوبة لقيادة المستقبل، وصقل شخصياتهم بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل، وسبل الخروج بمبادرات تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، كما تطرق الحاضرون إلى أبرز التحديات التي تواجه المجلس.

وشهد اللقاء حوارات مباشرة بين الشباب والقائد العام، معبرين عن آرائهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم، وكذلك تضمنت الفعالية جولة للشباب في بعض المرافق في المؤسسات العقابية، رافقهم فيها المقدم عبدالله يعقوب يوسف، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.