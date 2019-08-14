هزاع بن زايد: العلاقات السعودية الإماراتية نموذج يقتدى به

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس الأول، تجسد عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، حيث حفاوة اللقاء بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تعبير صادق عن الأواصر المتينة التي تربط البلدين، والتي ستظل نموذجاً يقتدى به لوحدة المسار والمصير، وعلاقات تاريخية ترسخ الحاضر، وتصنع المستقبل المشترك.

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