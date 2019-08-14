نجاح باهر في إدارة الحج.. قرقاش: جهود رائعة للسعودية في خدمة الإسلام

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج، شهادة يفتخر بها كل مسلم.. جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام. ووجّه معاليه في تغريدة على «تويتر»: «الشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام، وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين».

من جهة أخرى، وجّه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش التهنئة بالعيد لأبطال قواتنا المسلحة.

وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «تحية العيد المتجددة إلى ضباط وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وسده المنيع وحسامه القاطع، نعتز بكم فرداً فرداً، ونفخر بمهنيتكم وعطائكم وتضحياتكم، رفعتم راية الإمارات خفاقة وحصنتوا باسم الله هذا الوطن».

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