«صحة أبوظبي»: الأول من سبتمبر بدء برنامج الإقامة لطب الأسنان

منى الحمودي (أبوظبي)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن بدء برنامج الإقامة لطب الأسنان في الأول من سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان نتائج إعلان المقبولين في البرنامج في 22 من أغسطس الجاري.

ويعتبر برنامج الإقامة أحد البرامج التي تقدم للأطباء الراغبين بالالتحاق ببرنامج الاختصاص في مجالهم الطبي، والراغبين في تعزيز خبراتهم المهنية من خلال التسجيل في برامج الدراسات الطبية العليا التخصصية.

وهو برنامج معتمد من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية، وشهادة معترف بها دولياً.

ويتم توزيع الأطباء على مراكز التدريب في إمارة أبوظبي بعد عملية اختيار دقيقة وصارمة وضعت بعناية لضمان استمرارية هذه البرامج وتخريج أطباء مواطنين ومقيمين أكفاء بما يخدم حاجة المجتمع واستمرارية وتقدم الخدمات الطبية، وتتراوح مدة معظم البرامج ما بين 4-5 سنوات

ولفتت الدائرة إلى فتح باب التسجيل لبرامج الإقامة لطب الأسنان على مستوى الدولة واستقبال طلبات التقديم من 23 يونيو حتى 14 يوليو الماضي، عن طريق الاستمارة الخاصة بدائرة الصحة أبوظبي، وتم التواصل من قِبل الخدمات العلاجية الخارجية مع المتقدمين المؤهلين لحضور المقابلة الشخصية. وأشارت إلى أن هذه البرامج تعرض حاليا بشكل مستقل في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة». ويوفر البرنامج ثلاثة مقاعد لكلٍ من التخصصات التالية، طب أسنان الأطفال، التعويضات السنية وتقويم الأسنان.