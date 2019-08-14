تطبيق ذكي لقياس رضا مشتركي «كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إطلاق مؤشر لقياس رضا المشتركين واستقبال ملاحظاتهم تجاه الخدمات المقدّمة لهم في مراكز الخدمات والمباني الرئيسة كافة التابعة للهيئة، وربطها مباشرة مع مكتب رئيس الهيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين، واستقبال ملاحظاتهم، وتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن، وبأفضل جودة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن التطبيق يهدف إلى استقبال آراء المراجعين وتحديد مدى رضاهم عن تجربة الخدمة فور انتهائها، إضافة إلى التعرف على آرائهم وتقييم جودة الخدمات المقدّمة عبر مراكز خدمة المشتركين، ويمكن للمراجعين رصد أداء الموظفين وكفاءة قنوات ومراكز الاتصال، بحيث يتم تقييمها وتصنيفها وفق معايير موحّدة وقياسية لتحديد مستويات رضا المشتركين، وتوفير حلول شاملة لتطوير الخدمات والارتقاء بها بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأشار إلى أن متابعة تقييم الأداء تتم على مدار اليوم وبمتابعة منه شخصياً، من خلال التطبيق الذكي الذي تم ربطه مع مكتب رئيس الهيئة بصورة مباشرة. لرصد ردود أفعال الجمهور بشكل مباشر لتعزيز ثقة الجماهير بالهيئة.

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