العيد فرحة وأمان في متنزهات وشـواطئ الفجيرة وخورفكان وكلباء

السيد حسن (الفجيرة)

استقبلت حدائق ومتنزهات وشواطئ إمارة الفجيرة ومدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة، المئات من المواطنين والمقيمين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال سالم المكسح، مدير دائرة الأشغال والزراعة، إن حديقة المضب استقبلت أمس العديد من الأسر المواطنة والمقيمة، كما استقبلت عدداً من الوفود السياحية.

وذكر أن أكثر المناطق ازدحاماً كانت شواطئ دبا الفجيرة في منطقة الفقيت والعقة، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشباب للقيام برحلات الغوص والسباحة، وقد أعددنا جميع الحدائق وزودناها بالمزيد من ألعاب الأطفال الترفيهية وغيرها.

من جانبه، قال المهندس حسن اليماحي، مدير بلدية دبا الفجيرة: «إن البلدية كرست جميع الإمكانات على شواطئ العقة والفقيت، وفي حدائق صمبريد لاستقبال الزوار في شتى المناطق السياحية، حيث تشهد إقبالاً منقطع النظير في الأعياد والمناسبات الوطنية».

ولفتت المهندسة فوزية القاضي، مدير عام بلدية خورفكان، إلى أن حدائق خورفكان ومنتجعات الرفيصة بوادي شي شهدت إقبالاً من الجمهور، وتم تأمين حركة السير، وكذلك قوارب الترقية على شاطئ البحر، حيث إن جميع الموظفين في البلدية في حالة طوارئ لتقديم الخدمات للجمهور.

وأضافت أن شواطئ خورفكان استقبلت خلال عيد الأضحى الآلاف من الزوار من جميع الإمارات، وسادت أجواء من المرح والأمان على الجميع في حديقة الكورنيش وحديقة العائلات، كما استمتع المئات من زوار منتجع الرفيصة بأجواء المكان الذي يضم بحيرة محاطة بالجبال مع وجود المسطحات الخضراء والخدمات كافة من ألعاب ومحال ومسجد.

كما استقبلت شواطئ وحدائق مدينة كلباء خلال العيد الآلاف من الزوار، حيث تمتاز كلباء بوجود الحدائق الشاسعة والمحميات الطبيعية مثل الخفية ومحمية الطيور وحديقة وبحيرة القرم التي تستقطب الكثير من الأسر.