20 ألف مركبة على قمة «جيس»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت قمة جبل جيس في رأس الخيمة نحو 20 ألف مركبة خلال أيام العيد، بحسب إحصائيات دائرة الخدمات العامة في الإمارة، وسط دعوات إلى تعزيز الإجراءات المرورية لضمان الانسيابية التامة لحركة سير وتنقل هذه المركبات.

ووجهت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 7 نصائح مهمة للراغبين في زيارة منطقة جبل جيس خلال العطل والإجازات، وذلك حرصاً منها على سلامة الموجودين في إمارة رأس الخيمة من مواطنين ومقيمين وزوار.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، إن منطقة جبل جيس بما تملكه من مقومات وعناصر جذب سياحي واعدة، تشهد خلال فترة الأعياد إقبالاً كبيراً من قبل مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة تعمل على تعزيز وجود العناصر والدوريات الأمنية في المنطقة لتيسير حركة المركبات وتقديم الخدمات المختلفة للجمهور.

وأضاف قائلاً «ينبغي على قائدي المركبات اتباع 7 نصائح تعينهم على الاستمتاع بزيارة المنطقة التي تتسم بطبيعة جبلية خاصة»، لافتاً إلى أن أول تلك النصائح التقيد بالسرعة المحددة على طول المسار تفادياً لما لا تحمد عقباه.

وقال: تتعلق النصيحة الثانية بضرورة عدم التجاوز في الأماكن التي يمنع التجاوز بها نظراً لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جمة، والثالثة وضع حزام الأمان طوال الوقت، والرابعة اتباع إرشادات المرور التي يتم توزيعها في كتيبات على سائقي المركبات، خاصة الراغبين في زيارة المنطقة الجبلية.

وأضاف: إن النصيحة الخامسة تتعلق باتباع اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق الموزعة على طول مسار الجبل، والنصيحة السادسة الحذر من مفاجآت الطريق الناتجة عن التعرجات والمنحدرات.

واختتم النقبي حديثه بالنصيحة السابعة المتعلقة بأهمية الفحص الدوري للمركبة للتحقق من صلاحية المحرك وغيرها من الأمور، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة على أتم الاستعداد للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد إلى غرفة العمليات، داعياً الجميع إلى التقيد التام بقوانين السير والمرور.

وكانت المنطقة إقبالاً لافتاً من مرتادي الجبل، سواء من المواطنين أو المقيمين والسياح العرب والأجانب القادمين من مختلف إمارات الدولة للاستمتاع بالأجواء الممتعة في هذه المنطقة السياحية.

وقال المواطن محمد الحبسي: «إن منطقة جيس تعتبر أهم المقاصد السياحية في إمارة رأس الخيمة، وتشهد إقبالاً لافتاً طوال العام، ويزداد خلال مواسم العطلات والأعياد مع تساقط الأمطار واعتدال الطقس، وما تشهده درجات الحرارة من انخفاض ملحوظ».

وقال راشد محمد الذي حضر برفقة أصدقائه لاستكشاف المنطقة السياحية الجاذبة والاستمتاع بالأجواء الرائعة التي تتميز بها المنطقة، خاصة عند الوصول إلى أعلى القمة «إن جبل جيس أصبح من أهم المواقع السياحية الرئيسة في رأس الخيمة، وفي ظل التطور في الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية، أصبح نقطة لتجمع الأسر والأفراد والسياح على مدار العام».

المنطقة الأشهر

تعد منطقة جبل جيس واحدة من أشهر المزارات السياحية في رأس الخيمة والدولة نظراً لما تحظى به من طبيعة خاصة ومناظر طبيعية خلابة، تجذب إليها الزوار والراغبين في ممارسة رياضات التسلق والسير بين الأودية أو الاستمتاع بالمسار الانزلاقي الأطول في العالم، ويبلغ ارتفاع الجبل 1934 متراً، ما يجعله أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.