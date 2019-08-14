«العالمية للكشافة» تشيد ببرنامج «المدرسة الإماراتية»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شارك 14 طالباً إماراتياً من كشافة المدرسة الإماراتية في المخيم العالمي للكشافة بأميركا «الجانبوري»، الذي شارك فيه هذا العام 45 ألف مشارك من 167 دولة.

ويقام مخيم الكشافة العالمي كل 4 سنوات، وستقام دورته القادمة في كوريا.

وأشادت المنظمة العالمية للكشافة ببرنامج كشافة المدرسة الإماراتية، حيث لقي العرض الذي تم تقديمه استحسان المنظمة، واعتبر التجربة الإماراتية التي قدمها وفد وزارة التربية والتعليم من التجارب المميزة التي تهتم بها المنظمة، وتجد فيها الجانب التطويري الذي يتواكب مع العصر الحالي واحتياجات الجيل الحديث.

وأكدت وزارة التربية أن الطلبة المشاركين في المخيم العالمي تم اختيارهم بعناية وتدريبهم في ثلاثة معسكرات تخصصية احتوت على الجوانب الأساسية في الكشافة وبرامج تراثية ومهارات التكنولوجيا المتقدمة وجوانب الأمن والسلامة، بالإضافة إلى برامج اللياقة. وشاركت مجموعة من الجهات في برنامج إعداد فريق الكشافة المشارك، مثل مفوضية دبي وبرنامج ساند وشرطة دبي.

وأكدت آمنة الضحاك الشامسي أن برنامج كشافة المدرسة الإماراتية أحد البرامج المهمة التي يمكن أن يطور مهارات المشاركين بطرق عملية ومستحدثة نواكب من خلالها أهم الممارسات المطبقة بما يتواءم مع طبيعة مجتمعاتنا العربية، مؤكدة إيفاد 14 طالباً هذا العام من مختلف الإمارات، تم اختيارهم وفق معايير وأسس تضمن أن يمثلوا وطنهم خير تمثيل، كما تم تجهيزهم ضمن خطة مخيمات البرامج الصيفية.

يمثل المخيم العالمي للكشافة «الجانبوري» فرصة خصبة لطلبتنا لاستفادة من البرامج والأنشطة المقامة، كما تمنحهم المشاركة الفرصة لأن تصل من خلالهم الصورة المشرفة للشاب الإماراتي، خصوصاً مبادئ عام التسامح وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كان قطاع الأنشطة في وزارة التربية قد وضع خطة عمل وبرنامجاً متكاملاً لـ«كشافة المدرسة الإماراتية» بعد دراسة الوضع والاطلاع على الممارسات العالمية المتميزة في هذا المجال، وكانت البداية من خلال معسكر كشافة المدرسة الإماراتية في مخيم العوير، وضمت المجموعة الأولى 125 طالباً، تلتها المجموعة الثانية 100 طالبة، تلا ذلك تنفيذ معسكر لـ100 طالبة بمخيم الخران برأس الخيمة. وتنقسم كشافة المدرسة الإماراتية إلى 3 مسارات، هي الفرسان للذكور والإناث من الحلقة الأولى، وينبثق من الفرسان مسار الشاهين 1.2.3 للذكور، والمها 1.2.3 للإناث.

ويحوي برنامج كشافة المدرسة الإماراتية محتوى متنوعاً، يصل بالمنتسب لمستوى عال في الجوانب المختلفة، سواء الصحية والعلمية والثقافية أو الوطنية، كما يثري الجوانب الأخلاقية والقيم، ويركز على التراث والسنع الإماراتي.