215 مستفيداً من دعم «أصدقاء مرضى السرطان» خلال 6 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

قدمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، الدعم المادي والمعنوي لـ215 مريضاً وعائلاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يرفع عدد المستفيدين من مبادراتها منذ تأسيسها إلى أكثر من 5000 مريض، ويعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية للتوعية بمرض السرطان، وتخفيف معاناة المرضى طيلة رحلة علاجهم وحتى الشفاء الكامل. جاء ذلك في تقرير أدائها النصف سنوي للعام الحالي.

شعلة أمل

الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام الجمعية، تقول: «تتمثل رسالة الجمعية في أن تكون شعلة أمل في حياة مرضى السرطان، ويداً داعمةً لعائلاتهم، من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى التوعية بأسباب السرطان وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، وأنواع العلاجات وخدمات الدعم المتاحة لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا أن ننجح هذا العام بتغيير حياة 215 مريضاً نحو الأفضل، وتقديم العون والمساندة لهم، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الإنسانية بزخم أكبر في النصف الثاني من هذا العام».

وأضافت: «يتمثل هدفنا المستدام في تقليل الآثار السلبية والأعباء المادية التي يفرضها مرض السرطان من خلال توفير أنواع مختلفة من المساعدة للمرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء الدولة، وحتى نتمكن من تحقيق هذه الغاية السامية، نحتاج إلى الدعم المستمر من جميع الأطراف المعنية من رعاة وجهات مانحة وغيرها، كما نحثّ أفراد المجتمع الإماراتي على مشاركتنا ودعمنا لنعمل معاً على تخفيف معاناة هؤلاء المرضى، ومكافحة السرطان بشتى السبل الممكنة».

دعم معنوي

أطلقت الجمعية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 17 فعالية مختلفة، ومن أبرزها مبادرة «العمرة» التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمرضى من خلال تسهيل أدائهم لمناسك العمرة، إلى جانب مواصلة تنظيم مآدب الإفطار الرمضانية للسنة الحادية عشرة على التوالي، في خطوة تقدم للمرضى وعائلاتهم فرصة مشاركة تجاربهم مع مرضى آخرين، والتواصل معهم وتعزيز الأواصر الاجتماعية فيما بينهم.

وطافت مبادرة «عربة الفرح» ضمن ثماني زيارات على عنابر الأطفال واليافعين المصابين بالسرطان في العديد من المستشفيات في الدولة، لترسم البسمة على وجوههم وتحيي في قلوبهم الشعور بالتفاؤل والسعادة من خلال سلسلة من الفعاليات الترفيهية الممتعة، وأبرزها فعالية «لوّن عالمي» التي تنظمها الجمعية هذا العام للمرة السابعة على التوالي، وهي عبارة عن برنامج متكامل يحفل بالعديد من الأنشطة الرياضية وورش تنمية المهارات والرحلات الترفيهية التي تسهم في الحد من التأثيرات السلبية للمرض.

وتتضمن محفظة الجمعية من الفعاليات التي نظمتها خلال النصف الأول من هذا العام، ستة منتديات متخصصة بمرض السرطان، منها «منتدى مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم». وكانت جمعية أصدقاء مرضى السرطان قد وقعت في شهر مارس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، لتعزيز الجهود المشتركة وتفعيل البرامج الرامية إلى مكافحة مرض السرطان خلال العام 2019-2020.