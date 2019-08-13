قرقاش: النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج شهادة يفتخر بها كل مسلم

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم".

وأضاف معاليه "جهود رائعة للملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين".

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