الامارات | محمد بن راشد: 450 يوماً تفصلنا عن إكسبو.. نحن جاهزون

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: 450 يوماً تفصلنا عن إكسبو.. نحن جاهزون والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، 450 يوماً تفصلنا عن إكسبو.. 190 دولة تشارك بأجنحة تحلق بالعالم لمستقبل أفضل.. حدث تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأول مرة.. نحن جاهزون ... ووعدنا أن يكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد 168 عاماً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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