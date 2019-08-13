كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| 3 إمارتيين يرفعون علم البلاد في وجهة شهيرة بالنرويج

انطلق ثلاثة من المغامرين الإماراتيين على طريق ذو مناظر خلابة لرفع علم دولة الإمارات في واحدة من أكثر المناطق الساحرة شعبية على إنستغرام في العالم.

في 6 أغسطس، قام منصور المحرزي وسلطان النهدي ويوسف الخوري بجولة لمدة 18 ساعة دون توقف، للحصول على أفضل تجربة في Trolltunga في النرويج.

وكانت الرحلة إلى حافة الصخرة هي الرحلة الأولى للأصدقاء الثلاثة، حيث تقع يقع Trolltunga على الحافة الغربية لهضبة Hardangervidda، وهو أحد التكوينات الصخرية الأكثر إثارة في الطبيعة الأم.

ويقع المنحدر على بعد 700 متر فوق بحيرة Ringedalsvatnet، وتمتد منطقة المشي لمسافات طويلة على ارتفاع 1100 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال منصور وهو طالب طب: “لقد اخترنا ترولتونجا لأنه يتمتع بمنظر رائع. لم نقم فعلاً بأي نشاط للمشي لمسافات طويلة من قبل”.

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وانطلق الثلاثي في ​​رحلة طولها 27 كيلومتراً في الساعة 8 صباحًا ووصلوا إلى حافة الصخور المعلقة في الساعة 6 مساءً، ثم أمضوا ثماني ساعات أخرى في طريق العودة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقام كل من سلطان ويوسف برفع علم دولة الإمارات، بينما تولى منصور تصوير المشهد الذي وصفه بلحظة فخر من طائرة بدون طيار.

وأضاف منصور “لقد شعرت بالارتياح لرفع علم بلادنا في مكان فريد من نوعه. الآن عندما يبحث الناس عن ترولتونجا على وسائل التواصل الاجتماعي، سيرون علم الإمارات”.