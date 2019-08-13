«شباب محاكم دبي» يدشن «معرض المواهب» و«خبرة»

تحرير الأمير (دبي) يشارك مجلس شباب محاكم دبي في اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام عبر مبادرتي (خبرة شباب)، و(معرض المواهب)، بالإضافة إلى جدارّية تحت عنوان «الحوار المتبادل»، وذلك تحت شعار «تمكين الشباب»، وفق علياء الماجد، نائب رئيس مجلس الشباب بمحاكم دبي التي أشارت إلى أن الفعاليات التي ينفذها المجلس بمناسبة اليوم العالمي للشباب هي لتبادل الأفكار والنقاشات، يتصدرها «معرض المواهب» الذي يشتمل على ورشات عمل تهم الشباب، إذ قامت نخبة من الشباب الممارسين لهواياتهم من داخل الدائرة وخارجها، بتقديم مواهبهم، كما تم عمل حصر إلكتروني لمواهب الشباب في الدائرة يستخدم كمنصة ينطلق منها توظيف لهذه المواهب في خدمة الدائرة والتحفيز للتطوير الشخصي.

وأكدت أن المجلس يهدف إلى تحقيق حزمة من الأهداف والمهام، من بينها تلمس احتياجات الشباب في محاكم دبي، والسعي بفعالية لتحقيق تلك الاحتياجات، وقياس أثر ذلك على مستوى سعادتهم والوقوف على ظروف وطبيعة عمل الشباب بالدائرة، والعمل على وضع البرامج والمبادرات الكفيلة بتحسينها ورفع كفاءتها.

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