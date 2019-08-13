نورة الكعبي: فرصة للاحتفاء بإنجازات المواهب الشابة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «يمثل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققها شباب الإمارات في مختلف القطاعات والمجالات، والتي كان لها دورٌ رئيسٌ في إبراز الصورة المشرقة لدولتنا في المحافل المحلية والعالمية، باعتبارهم عناصر فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة بهدف إحداث التغيير الإيجابي، وترك بصمة واضحة في مجتمعنا».

وأضافت معاليها: «لقد آمنت دولة الإمارات منذ تأسيسها بقدرات وإمكانات الشباب، فاستثمر المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رأس المال البشري باعتباره الأهم والأغلى في مسيرة التطور، كما تولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب في مفاصل العمل الحكومي ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، حيث عُينت وزيرة مكلفة بشؤون الشباب لتنقل تطلعات وطموحات شباب الإمارات إلى الحكومة، إلى جانب عدد من الوزراء الشباب المكلفين بمجموعة من الملفات في الحكومة الاتحادية». وأشارت إلى أن الإمارات اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة لتعزيز حضور الشباب وإشراكهم في صنع القرار، حيث تأسست المجالس الشبابية على مستوى إمارات الدولة ومختلف الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة، فضلاً عن المراكز الشبابية والتي تعد بمثابة منصة لالتقاء الشباب، وتبادل الخبرات، واحتضان الأفكار والإبداعات. وأضافت: شهدنا مؤخراً فصلاً آخر من فصول تمكين الشباب يتمثل في قرار مجلس الوزراء بإشراك وتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجالس الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، بهدف توصيل صوت الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم وإشراكهم في تطوير العمل الحكومي. وأكدت أهمية بناء منظومة متكاملة من المواهب الشابة في مختلف القطاعات، من خلال سياسات ومبادرات وتشريعات تضمن توظيف إمكاناتهم، وتعزيز تنافسية شباب الإمارات عالمياً.