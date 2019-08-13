محمد بن زايد يغادر جدة ومحمد بن سلمان فـي مقدمة مودعيه

جدة (وام) غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدينة جدة بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مودعي سموه، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك. وكان سموه قد وصل في وقت سابق أمس إلى جدة في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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