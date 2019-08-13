قرقاش: تحالف الخير الإماراتي السعودي حقيقة جيوستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحالف الخير الإماراتي السعودي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة، وركن أساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة، واصفاً زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للسعودية الشقيقة بالمميزة، وأن لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة، تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة، والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معاً قدماً بثقة، وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها».

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