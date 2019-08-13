الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيـد الأضحى المبارك

إمارات الدولة (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الأضحى من الشيوخ ووزراء وكبار المسؤولين، وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة، وسموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الشيوخ، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد محمد عبدالله علوان، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان.

كما تبادل سموهما كذلك التهاني مع كبار رجالات الدولة، ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل ورجال الأعمال والمستثمرين، وكبار الاقتصاديين والتجار، وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة، ومديري الجامعات وعمداء الكليات والهيئات التدريسية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية، وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، حيث بادلهم سموهما التهاني بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي وعدد من الشيوخ، وطارق بن غليطه الغفلي، مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين.

وواصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر سموه في الرميلة.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

كما تبادل سموه التهاني والتبريكات مع عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على دولة الإمارات.

حضر الاستقبالات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان بالفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد بالفجيرة وعدد من كبار المسؤولين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن معالي جمعة الماجد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من الشيوخ وشيوخ القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، ومن الطاقم الإداري والطبي في منطقة أم القيوين الطبية.

وأعرب جميع المهنئين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعين المولى القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى القيادة الرشيدة للدولة وشعب الإمارات بدوام الصحة والعافية، وبمزيد من التقدم والرقى.

حضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مساء أمس استقبال التهاني من جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر الضيافة، التهاني بعيد الأضحى المبارك من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

كما استقبل سموه المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.