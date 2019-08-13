ولي عهد الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الشارقة(الاتحاد)

واصل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس بقصر البديع العامر، استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، ومن وفد دار رعاية المسنين التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وأعرب الجميع عن تهانيهم وتبريكاتهم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

حضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعدد من الشيوخ ورؤساء الدوائر الحكومية.

وتقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ووفود الدوائر والمؤسسات المحلية. وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية العاملين لدى الدولة.

وأعرب الجميع عن تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.