سلطان بن زايد يزور أحمد خليفة السويدي

العين (وام) زار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله بالعين، تبادلا خلالها التهاني بعيد الأضحى المبارك، والأحاديث الودية.

وثمن معالي أحمد خليفة السويدي هذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وأعرب عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الأخوية التي تعبر عن نهج أصيل أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تواصل وتلاحم القيادة الحكيمة مع المواطنين.

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