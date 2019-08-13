مراقبة أجواء الطرق السريعة بين مكة والمدينة

مكة المكرمة (واس)

كثفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في المراقبة والرصد لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعداداً لبدء مغادرة الحجاج المتعجلين المشاعر المقدسة يوم غد الثلاثاء ثاني أيام التشريق. وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين بن محمد القحطاني، أن الهيئة كثفت من عمليات الرصد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة وصور الأقمار الصناعية.

وأضاف القحطاني أن الهيئة تراقب حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وتستفيد من 13 راداراً وقمرين صناعيين لرصد الأحوال الجوية، فيما تراقب جودة الهواء من خلال 9 محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و6 محطات في المدينة المنورة، وتقوم الهيئة برصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للقيام بالتحليل والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة، وكذلك إعداد النشرات الساعية، وقياس عناصر الطقس وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران، مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات وإيصالها للجهات المستفيدة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن مقاييس جودة الهواء المرصودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة في المستويات الآمنة، ولم يتم رصد أي زيادة في نسبة تركيز الملوثات، ولم يسجل أي تجاوز للحدود الآمنة لتركيز العناصر الملوثة، والتي يتم قياسها وفق معايير مقاييس جودة الهواء الخليجية.

وأشار القحطاني إلى أن الهيئة تقوم بتزويد الجهات المعنية بمقاييس جودة الهواء وحالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتتمكن الجهات المعنية من وضع الخطط المناسبة ضماناً لسلامة الحجاج، كما تقوم بنشر حالة جودة الهواء على جميع مناطق المملكة، بما فيها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال مؤشر جودة الهواء على موقع الهيئة الرسمي.