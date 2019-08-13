مستشفى منى الجسر يستقبل 2508 حجاج في يومين

مكة المكرمة (واس)

استقبلت وزارة الصحة السعودية عبر مستشفى منى الجسر 2508 حجاج منذ بداية يوم العيد، موضحة أن قسم العيادات الخارجية استقبل 1721 حاجاً وحاجة، فيما استقبل قسم الطوارئ 576 حالة. واستقبل قسم الإجهاد الحراري 49 حالة وتم تنويم 162 حالة، خرج منها 136 بعد تماثلها للشفاء، في حين أجرى المستشفى 20 حالة غسيل دم كلوي.

وأشارت الصحة إلى أن المستشفى يستقبل جميع المرضى من الحجاج وغيرهم، ويقدم لهم الخدمات والتدخلات الطبية اللازمة، ويصرف لهم الأدوية، إضافة إلى حالات الحجاج الذين يعانون إجهاداً عاماً، وأمراضاً مزمنة (مثل الضغط، والسكر، والقلب)، وأزمات الربو، والأطفال الذين يعانون التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.

يذكر أن المستشفى يضم عدداً من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل داخل القسم، إضافة إلى قسم فريق الإصابات المتعددة، والمكون من استشاري جراحة عامة، واستشاري عظام، واستشاري طب طوارئ، واستشاري تخدير، واستشاري جراحة أوردة وشرايين، تتمثل مهامهم في التدخل السريع عند الحاجة.