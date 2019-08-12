محمد بن زايد يلتقي محمد بن سلمان

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب والمجالات بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إضافة إلى عدد من القضايا وآخر التطورات الإقليمية التي تهم البلدين.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في قصر منى بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، أطيب التهاني وخالص التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير والبركات ومزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات متعددة أساسها التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة إلى جانب توافق الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا.

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كما تناول سموهما مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها بجانب بحث عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

فيما حضره من جانب المملكة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.