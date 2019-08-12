محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين ،صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في مكة المكرمة.

وأورد حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن اللقاء بحث أيضاً "تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجمل التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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