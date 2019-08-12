حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولى عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن معالي جمعة الماجد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وشيوخ القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ومن الطاقم الإداري والطبي بمنطقة أم القيوين الطبية ومن مدراء الشركات والمؤسسات والمصانع والبنوك العاملة بالدولة.

Advertisements

اقرأ أيضاً... الحكام يستقبلون المهنئين بعيد الأضحى المبارك

وأعرب جميع المهنئين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعين المولى القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى القيادة الرشيدة للدولة وشعب الإمارات بدوام الصحة والعافية وبمزيد من التقدم والرقى.

حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من المسؤولين.