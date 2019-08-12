كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيارة Audi RS 5 Sportback تصل إلى الإمارات

وصلت سيارة RS 5 Sportback الجديدة كلياً من أودي إلى سوق الإمارات والشرق الأوسط.

وتقول الشركة أن هذا الطراز الجديد الأنيق هو واحد من تلك السيارات عالية الأداء، ويمكنك أن تقل فيها أربعة أشخاص (بالغين) وتكون قادرًا على نقل أحدث مشترياتك من Ikea إلى المنزل.

وتم تزويد السيارة بمحرك توربو مزدوج V6 سعة 2.9 ليتر، ويمكن أن ينقل السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية ويوفر سرعة قصوى تبلغ 280 كيلومتراً في الساعة.

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وهذا الطراز ذو خمسة أبواب وأطول بضعة سنتيمترات وأطول من سيارة RS 5 الكوبيه التي وصلت العام الماضي.

ولم يتم تأكيد سعر السيارة بعد في الإمارات، ولكن سعرها في الولايات المتحدة يبدأ من 75195 دولار (280.000 درهم)، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.