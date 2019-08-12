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بالصور| آلاف الأضاحي في أبوظبي احتفالاً بعيد الأضحى
تحدى الآلاف من السكان حرارة الطقس القاسية لزيارة سوق أبوظبي للماشية يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ومن الساعة 5 صباحًا في اليوم الأول من عيد الأضحى، وصلت شاحنات صغيرة مليئة بالماعز والأغنام من ليوا والعين وأماكن أخرى إلى ميناء زايد.
ولم تمنع درجات الحرارة القريبة من 40 درجة مئوية والرطوبة العالية المحتفلين بزيارة الأكشاك المتعددة للبحث عن أفضل الصفقات.
اليوم الأول من العيد هو أكثر أيام السنة ازدحاماً والأغلى في السوق. حيث تكلف الحملان ما بين 800 درهم و 300 1 درهم والماعز من 800 درهم إلى 900 1 درهم.
ومن المتوقع أن يمر ما يقرب من 6000 حيوان عبر منشأة ميناء زايد في هذا العيد، و 20000 عبر المسالخ الرسمية الخمس في أبوظبي، مقارنة بـ 19000 في العام الماضي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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