سعيد وهزاع بن طحنون يؤديان صلاة العيد في مدينة العين

العين (وام) أدى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد في مدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانبهما الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان وعددٌ من المسؤولين. وأوصى خطيب الصلاة المصلين بتقوى الله عز وجل داعيا الله أن يحفظ قيادتنا. بعد ذلك استقبل معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان جموع المهنئين بعيد الأضحى من المواطنين والمقيمين في مدينة العين.

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