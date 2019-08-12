محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الحكام وأولياء العهود والنواب

أبوظبي (وام)

رفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام أسمى التهاني والتمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء ورفعة الوطن وتقدمه.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر المشرف في أبوظبي.. أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

فقد استقبل سموهما.. صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

حضر الاستقبال.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي كلا من.. سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة يرافقهم عدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضر الاستقبال.. سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ.

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.. معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات وعطاء وبذل وشجاعة في ساحات العز والكرامة ومواقفهم المشرفة في ميادين الحق والواجب.

كما دعوا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتقبلهم قبولا حسنا وأن يحفظ أبناء القوات المسلحة وقوات الواجب خارج الوطن ويوفقهم في أداء واجباتهم الوطنية والإنسانية ويقيهم كل مكروه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبلا المهنئين بعيد الأضحى المبارك من المواطنين والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وممثلي الهيئات الدولية وتبادلا معهم التهاني والتمنيات بهذه المناسبة المباركة.