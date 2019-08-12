الحكام يؤدون الصلاة ويستقبلون جموع المهـنئين بالعـيد

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

فقد تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات التعليمية والجامعات، وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من العميد عبدالله أحمد الحمراني، نائب قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط العاملين بالقيادة العامة، وتقبل سموهما التهاني كذلك من العميد راشد جاسم مجلاد، نائب المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، والضباط وضباط الصف، وكبار رجالات الدولة، وجموع المواطنين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قد أديا صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمدينة عجمان، وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي أوصى المسلمين بتقوى الله، داعياً الله أن يعيد علينا عيد الأضحى ونحن في هناء وسعادة ومن الخير في زيادة، فإنه عيد بر وإحسان، نقدم فيه الأضاحي شكراً للرحمن وتقرباً إلى الكريم المنان الذي أمر سيدنا ونبينا محمداً بالأضحية، فقال «فصل لربك وانحر»، وهي سنة خليل الرحمن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي جعل الله تعالى من ذريته الأنبياء والمرسلين.

وقال فضيلته إن منزلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عند الله عظيمة، فقد اختاره عز وجل واصطفاه، والذي امتثل لأمر ربه بالاستسلام له وطاعته والإخلاص في عبادته، فاتخذه الله تعالى خليلاً.

ودعا فضيلته في ختام الخطبة الله تبارك وتعالى بأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده، وخدمة الإسلام والمسلمين.

وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وأن يرحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات ويسكنهم فسيح جناته، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، كما دعا الله العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن، وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً، وأن ينصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه، وأن ينشر الاستقرار والسلام في بلدان المسلمين والعالم أجمعين.

وبعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك والخطبة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده وأنجاله التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وفي الفجيرة، أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ الدكتور محمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي العهد بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية في الفجيرة.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة مع جموع المصلين الذين قدموا لسموه أطيب التبريكات، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قد استقبل عصر أمس بقصر سموه في الرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط الشرطة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه، معربين عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة.

ودعا الجميع لسموه بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسيف سلطان السماحي، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وفي أم القيوين، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي، نائب قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني الذين قدموا التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة، داعين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركات في ظل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قد أدى صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين، وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وأمّ المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد، حيث أوصاهم بتقوى الله حق التقوى، ومراقبته في السر والعلانية، والعمل بما يحب ويرضى الله.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.

وفي رأس الخيمة، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام صباح أمس، عدداً من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات والمواطنين الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أديا صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وذكّر فضيلة الشيخ محمد عبدالله سبيعان، إمام وخطيب الصلاة، المصلين بفضل هذا اليوم وحرمته، والأخذ بسُنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المشهود الذي تنحر فيه الأضاحي تقرباً إلى الله تعالى، وقال إنه يوم مبارك من أيام الله تعالى، تعظم فيه شعائر الله، ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل، وبارك للمسلمين بعيدهم السعيد الذي شرعه الله سبحانه بعد يوم عرفة لنفرح فيه بعوائد الإحسان والمغفرة وزيادة الحسنات، مشيراً إلى أنه يوم الحمد والنعمة، وترسيخ قيم الخير والرحمة، ونشر السعادة، حيث إنه يوم تعطى فيه الهدايا وتستعظم فيه الوصايا.

ودعا فضيلته العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.